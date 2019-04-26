Рамос за один день зібрав понад мільйон доларів на благодійність

Іспанський футболіст мадридського Реала Серхіо Рамос взяв участь у кампанії, яка націлена підтримати благодійну організацію Unicef.
Це стало відомо з Instagram гравця.
Захисник виставив фотографію з дитиною на руках та написав наступне:
"Вакцини рятують від 2 до 3 мільйонів життів щорічно. За кожен лайк Gates Foundation пожертвує Unicef один долар".
Всього за день пост зібрав майже 1,5 мільйона лайків. Рамос досить часто займається підтримкою благодійних акцій, а в 2014 році взагалі був призначений послом доброї волі Unicef.
View this post on Instagram
Las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas cada año. Por cada like a esta foto, @gatesfoundation donará 1 dólar para proyectos de @unicef_es. Vaccines save between 2 and 3 million lives every year. For every like this photo receives, #GatesFoundation will donate 1 dollar to @unicef projects. 💉 #VaccinesWork
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua