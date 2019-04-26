Рамос за один день зібрав понад мільйон доларів на благодійність

Іспанський футболіст мадридського Реала Серхіо Рамос взяв участь у кампанії, яка націлена підтримати благодійну організацію Unicef.

Це стало відомо з Instagram гравця.

Захисник виставив фотографію з дитиною на руках та написав наступне:

"Вакцини рятують від 2 до 3 мільйонів життів щорічно. За кожен лайк Gates Foundation пожертвує Unicef ​​один долар".

Всього за день пост зібрав майже 1,5 мільйона лайків. Рамос досить часто займається підтримкою благодійних акцій, а в 2014 році взагалі був призначений послом доброї волі Unicef.

Джерело - Чемпіон.

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