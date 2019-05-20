Чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик вирішив підняти настрій своїм уболівальникам.

Українець сів на дитячий велосипед і проїхався по дорозі під епічну музику, підписавши це все хештегом #2Fast2Furious, що є англомовною назвою фільму Подвійний форсаж.

Нагадаємо, що Гвоздик працював охоронцем у нічному клубі.

Раніше стало відомо про орієнтовну дату наступного поєдинку Олександра.

Джерело - Чемпіон.

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