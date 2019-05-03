Півзахисник Генка Руслан Маліновський знову забив за свій клуб.

Українець реалізував одинадцятиметровий, записавши на свій рахунок 16-й м'яч у нинішньому сезоні в домашньому поєдинку бельгійської першості проти Антверпена (1:0).

Нагадаємо, що Гент з Безусом програв у фіналі Кубка Бельгії.

Раніше Маліновський вийшов на 1-е місце в рейтингу гравців чемпіонату Бельгії

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua