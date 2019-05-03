Півзахисник Генка Руслан Маліновський знову забив за свій клуб.
Українець реалізував одинадцятиметровий, записавши на свій рахунок 16-й м'яч у нинішньому сезоні в домашньому поєдинку бельгійської першості проти Антверпена (1:0).
Нагадаємо, що Гент з Безусом програв у фіналі Кубка Бельгії.
Раніше Маліновський вийшов на 1-е місце в рейтингу гравців чемпіонату Бельгії
Джерело - Чемпіон.
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