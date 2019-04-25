Нападник Ювентуса Криштіану Роналду показав нову колекцію нижньої білизни свого бренду CR7.

Португалець вирішив провести фотосесію у стилі супергероїв з нагоди світової прем'єри фільму Месники.

Роналду поділився знімками з фотосесії на своїй сторінці в Instagram. На них він позує на тлі стіни з назвами суперздатностей.

"Мої надздібності? Сила, міць і віра. А які в тебе?" - написав футболіст під фото.

Нагадаємо, що Роналду розповів чи залишиться в Ювентусі.

Раніше Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі.

Джерело - Чемпіон.

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