Нападник Ювентуса Криштіану Роналду показав нову колекцію нижньої білизни свого бренду CR7.
Португалець вирішив провести фотосесію у стилі супергероїв з нагоди світової прем'єри фільму Месники.
Роналду поділився знімками з фотосесії на своїй сторінці в Instagram. На них він позує на тлі стіни з назвами суперздатностей.
"Мої надздібності? Сила, міць і віра. А які в тебе?" - написав футболіст під фото.
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My superpowers? Power, Strength, Belief and, of course, my @cr7underwear 😉 What are yours? New campaign out today!
Нагадаємо, що Роналду розповів чи залишиться в Ювентусі.
Раніше Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі.
Джерело - Чемпіон.
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