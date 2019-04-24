Зірковий нападник Ювентуса Криштіану Роналду опублікував оригінальний знімок у своєму Instagram.
Португалець вирішив показати свій прес, сидячи на невеликій скелі.
Як відомо, Роналду проповідує здоровий спосіб життя і намагається дотримуватися рекомендацій лікарів і дієтологів. Користувачі відразу ж закидали форварда втішними коментарями.
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Нагадаємо, що Роналду не збирається йти з Ювентуса.
Раніше Юве програв Аяксу на стадії чвертьфіналу ЛЧ.
Джерело - Чемпіон.
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