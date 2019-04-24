Зірковий нападник Ювентуса Криштіану Роналду опублікував оригінальний знімок у своєму Instagram.

Португалець вирішив показати свій прес, сидячи на невеликій скелі.

Як відомо, Роналду проповідує здоровий спосіб життя і намагається дотримуватися рекомендацій лікарів і дієтологів. Користувачі відразу ж закидали форварда втішними коментарями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😜 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 23 Апр 2019 в 10:11 PDT

Нагадаємо, що Роналду не збирається йти з Ювентуса.

Раніше Юве програв Аяксу на стадії чвертьфіналу ЛЧ.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua