Капітан Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
31-річний форвард допоміг Барселоні обіграти Манчестер Юнайтед (3:0) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, оформивши дубль.
Мессі випередив інших претендентів на звання кращого гравця тижня: захисника Маттейса Де Лігта (Аякс), вінгера Сон Хин Міна (Тоттенхем) і форварда Роберто Фірміно (Ліверпуль).
Ліонель в нинішньому сезоні зіграв 42 матчі за Барселону, відзначившись 45 голами і 21 результативною передачею.
Нагадаємо, Барселона хоче придбати де Лігта. Також, пропонуємо переглянути реакцію соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ.
Джерело - Офіційний сайт УЄФА.