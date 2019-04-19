Капітан Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

31-річний форвард допоміг Барселоні обіграти Манчестер Юнайтед (3:0) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, оформивши дубль.

Мессі випередив інших претендентів на звання кращого гравця тижня: захисника Маттейса Де Лігта (Аякс), вінгера Сон Хин Міна (Тоттенхем) і форварда Роберто Фірміно (Ліверпуль).

Ліонель в нинішньому сезоні зіграв 42 матчі за Барселону, відзначившись 45 голами і 21 результативною передачею.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати де Лігта. Також, пропонуємо переглянути реакцію соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ.

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.