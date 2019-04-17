Під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною і Манчестер Юнайтед на трибунах стадіону Камп Ноу був помічений цікавий плакат з проханням, адресованим до Лео Мессі.

"Дорогий Лео Мессі! Поки ти не повернувся в космос, може, віддаси мені свою футболку? Будь ласка! Мені сьогодні виповнилося 8 років", - було написано на плакаті.

Дорогой Лео Месси! 🛸



Прежде чем ты вернешься в космос, может, ты отдашь мне свою майку? Пожалуйста! Мне сегодня исполнилось 8 лет 🛸⚽️#ЛигаЧемпионов 😻😻😻 pic.twitter.com/B6jLJvWw4p — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 апреля 2019 г.

У матчі з Манчестер Юнайтед Ліонель Мессі оформив дубль у ворота Давіда Де Геа, а Барселона з розгромним рахунком обіграла МЮ (3:0) і вийшла в півфінал змагань.

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Джерело - Чемпіон.

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