Гвоздик привітав Ломаченка з перемогою

Український боксер Олександр Гвоздик, який є чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі, привітав Василя Ломаченка з перемогою над Ентоні Кроллою.
Про це боксер написав у своєму Instagram.
"Вітаю мого друга Василя Ломаченка з неймовірним боєм. Як завжди, найкращий!", - написав Гвоздик.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Congratulations to my friend @lomachenkovasiliy with a tremendous performance 👍✊️ С победой! Как всегда, лучший!
Українець нокаутував Кроллу в четвертому раунді. До цього в третьому раунді британець побував у нокдауні.
Також свої привітання Ломаченко вже висловив український борець Жан Беленюк.
Після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майки Гарсією.
Джерело - Чемпіон.