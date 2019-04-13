Гвоздик привітав Ломаченка з перемогою

Український боксер Олександр Гвоздик, який є чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі, привітав Василя Ломаченка з перемогою над Ентоні Кроллою.

Про це боксер написав у своєму Instagram.

Українець нокаутував Кроллу в четвертому раунді. До цього в третьому раунді британець побував у нокдауні.

Також свої привітання Ломаченко вже висловив український борець Жан Беленюк.

Після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майки Гарсією.

Джерело - Чемпіон.