Саманта Черіо з Університету Оберна отримала жахливі травми під час Регіонального турніру Національної спортивної асоціації штату Батон-Руж.

Дівчина не зуміла правильно розрахувати силу, з якою їй потрібно відштовхнутися під час складного стрибка і невдало приземлилася. З килима її забрали на носилках.

Пізніше стало відомо, що у дівчини зламані обидві ноги і вивихнуті коліна. 18-річна Саманта подякувала всім за підтримку, але заявила, що більше не буде займатися гімнастикою.

Дивіться відео з 39-ї хвилини:

Нагадаємо, що Михайлюк не грає за Детройт через перелом.

Раніше центровий Портленда отримав травму, яка наводить жах.

Джерело - Чемпіон.

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