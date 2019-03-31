У матчі регулярного чемпіонату НБА центровий Портленд Трейл Блейзерс Юсуф Нуркич невдало приземлився на паркет, зламавши ногу.

Арбітри відразу зупинили гру, адже факт травми був очевидний.

Боснієць є одним з ключових гравців Портленда в поточному сезоні. По ходу зустрічі з Брукліном він встиг заробити 32 очки і зробити 16 підбирань, ставши найрезультативнішим гравцем матчу.

Як повідомив офіційний сайт Трейл Блейзерс, Нуркич отримав відкриті переломи великої та малої гомілкових кісток. У кращому випадку він повернеться гру наступного сезону.

Джерело - Чемпіон.

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