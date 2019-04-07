Український тайбоксер Сергій Снітюк - один з головних професійних бійців в цьому виді єдиноборств прямо зараз. Він регулярно їздить на тривалі збори в Таїланд і виступає в одному з найавторитетніших турнірів - Max Muay Thai.

Сергій боксував на одному з головних стадіонів Таїланду - Люмпіні. Українець не став довго грати з опонентом. Вийшов і виніс його тим самим лівим боковим.

Нагадаємо, що Усик планує стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.

Раніше в Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста.

Джерело - Чемпіон.

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