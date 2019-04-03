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Тренування з екс-гравцем Динамо та як Рибалку називав Рабіньйо

Сьогодні 16:08 Максим Буйдин 415 0
Тренування з екс-гравцем Динамо та як Рибалку називав Рабіньйо

До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир від 03.04.2019.

У ході тренування з екс-гравцем Динамо, а зараз півзахисником Сівасспора Сергієм Рибалкою ви побачите багато цікавих вправ, і дізнаєтеся як зірка світового футболу Рабіньйо назвав українця. Також, у випуску ви дізнаєтеся як прибрати зайві кілограми і стати витривалішими.

Нагадаємо, що нещодавно дружина футболіста поділилася відвертими фото з відпочинку.

Раніше Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини.

Джерело - Чемпіон.

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#Рибалка
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