До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир від 03.04.2019.

У ході тренування з екс-гравцем Динамо, а зараз півзахисником Сівасспора Сергієм Рибалкою ви побачите багато цікавих вправ, і дізнаєтеся як зірка світового футболу Рабіньйо назвав українця. Також, у випуску ви дізнаєтеся як прибрати зайві кілограми і стати витривалішими.

Нагадаємо, що нещодавно дружина футболіста поділилася відвертими фото з відпочинку.

Раніше Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини.

Джерело - Чемпіон.

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