Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО

Дружина колишнього півзахисника столичного Динамо Сергія Рибалки, який зараз виступає за турецький Сівасспор, Маргарита, проміняла київську зиму на райські краєвиди Мальдівських островів. Тепер дівчина на радість шанувальникам щодня публікує сексуальні знімки, демонструючи свої апетитні форми.
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Время летит тут незаметно!❤️ #maldives #happylife #sun #holiday #bestday #ocean #love
До речі, відпочивати Рита вирушила разом з дружиною голкіпера Динамо Кариною Коваль.
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С лучшей подругой и помолчать есть о чем! Люблю тебя @karina_mi93 ❤️🥰🌊👭. Сегодняшний вечер вдохновил нас с кумой на конкурс!!)) отмечайте под этим фото свою лучшую подругу и выиграйте вместе с ней приятный сюрприз с островов😍😍😍 ну и не забудьте написать, почему именно этот человек так дорог вашему сердцу 😍😍😍
Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляже вкусила свиня за апетітная сідніцю.
Раніше Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина.
Джерело - Чемпіон.
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