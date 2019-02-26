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Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО

Сьогодні 19:32 Максим Буйдин 631 0
Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО

Дружина колишнього півзахисника столичного Динамо Сергія Рибалки, який зараз виступає за турецький Сівасспор, Маргарита, проміняла київську зиму на райські краєвиди Мальдівських островів. Тепер дівчина на радість шанувальникам щодня публікує сексуальні знімки, демонструючи свої апетитні форми.

 
 
 
 
 
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🤤☀️🌊❤️ #maldives #sun #holiday #friends #bestday #mama

Допис, поширений Margaryta Rybalka (@ritamsterdam)

 
 
 
 
 
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Время летит тут незаметно!❤️ #maldives #happylife #sun #holiday #bestday #ocean #love

Допис, поширений Margaryta Rybalka (@ritamsterdam)

До речі, відпочивати Рита вирушила разом з дружиною голкіпера Динамо Кариною Коваль.

Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляже вкусила свиня за апетітная сідніцю.

Раніше Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина.

Джерело - Чемпіон.

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