Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Колишній півзахисник Динамо в ефектному стрибку головою переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Для Сергія це вже другий гол в поточному сезоні за турецький клуб.

Крім двох забитих м'ячів хавбек віддав ще одну гольову передачу у 21 матчі.

Після 21-го туру Сівасспор Рибалки займає сьому позицію у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 31 очко.

GOLAZOOO! Rybalka ! dk'12

Erzurumspor 1 - 1 Sivasspor pic.twitter.com/DKFvlZRgAH — 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊𝙊𝙊 𝙓 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨 (@GOLAZOOOxSports) 17 лютого 2019 р.

Джерело - Чемпіон.