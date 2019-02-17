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Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Сьогодні 14:42 540 0
Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Колишній півзахисник Динамо в ефектному стрибку головою переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Для Сергія це вже другий гол в поточному сезоні за турецький клуб.

Крім двох забитих м'ячів хавбек віддав ще одну гольову передачу у 21 матчі.

Після 21-го туру Сівасспор Рибалки займає сьому позицію у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 31 очко.

Джерело - Чемпіон.

#Рибалка, #Сівасспор, #Динамо, #Гол
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