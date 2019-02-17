Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Колишній півзахисник Динамо в ефектному стрибку головою переправив м'яч у сітку воріт суперника.
Для Сергія це вже другий гол в поточному сезоні за турецький клуб.
Крім двох забитих м'ячів хавбек віддав ще одну гольову передачу у 21 матчі.
Після 21-го туру Сівасспор Рибалки займає сьому позицію у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 31 очко.
GOLAZOOO! Rybalka ! dk'12— 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊𝙊𝙊 𝙓 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨 (@GOLAZOOOxSports) 17 лютого 2019 р.
Erzurumspor 1 - 1 Sivasspor pic.twitter.com/DKFvlZRgAH
Джерело - Чемпіон.