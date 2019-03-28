Які у мене красиві губи - Ірина Морозюк

У дружини півзахисника Динамо, який зараз знаходиться в оренді в турецькому Різеспорі, Миколи Морозюка красиві губи.

Про це заявила сама пасія Миколи - Ірина.

"Боже, які в мене красиві губи! Сочні", - зауважила Морозюк.

Ірина Морозюка: Я реально думала, що помираю

Напередодні, Микола Морозюк заявив, що не хоче повертатися в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Ірина морозюк потрапила в жахливу ДТП.

Джерело - Чемпіон.

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