Які у мене красиві губи - Ірина Морозюк

У дружини півзахисника Динамо, який зараз знаходиться в оренді в турецькому Різеспорі, Миколи Морозюка красиві губи.
Про це заявила сама пасія Миколи - Ірина.
"Боже, які в мене красиві губи! Сочні", - зауважила Морозюк.
Ірина Морозюка: Я реально думала, що помираю
Напередодні, Микола Морозюк заявив, що не хоче повертатися в Україну.
Нагадаємо, нещодавно Ірина морозюк потрапила в жахливу ДТП.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua