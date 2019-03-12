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Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло

Сьогодні 16:25 Максим Буйдин 529 0
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло

Дружина українського півзахисника грецького ПАОКа Євгена Шахова - справжня красуня і володарка дуже жіночної фігури. Саме такі перші думки після перегляду недавньої фотосесії дівчини.

На знімках Олена сміливо позує в декількох образах, один з яких - брючний костюм на голе тіло, вдало підкреслює сексуальні вигини її фігури.

Нагадаємо, що дружина півзахисника Динамо підкорює Instagram.

Раніше дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП.

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