Аліна Буяльська і її улюблений ракурс для фотографій

Дружина півзахисника київського Динамо Віталія Буяльського - Аліна активно веде свою сторінку в Instagram.

Там вона ділиться не тільки секретами виховання маленької доньки, а й на радість чоловічій аудиторії виставляє результати своїх інтенсивних тренувань у спортзалі, часто фотографуючись у нижній білизні.

Нагадаємо, що дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП.

Раніше повідомлялося, що найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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