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Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана

Сьогодні 07:50 Valeriy Ruchka 994 0
Українець продовжує підготовку до бою проти Ентоні Кролли
Ломаченко провів тренування на березі Тихого океана

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко провів тренування  на березі Тихого океану в Каліфорнії.

Ломаченко продовжує підготовку до бою проти Ентоні Кролли, який відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

Разом з Ломаченко потренувався і російський боксер Олександр Беспутін.

Нагадаю, Гарсія думає про можливість бою з Ломаченком.

Також, Ломаченко хоче увійти в історію.

Джерело - Чемпіон.

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#Ломаченко, #Беспутін
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