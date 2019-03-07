Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) побував на підкасті свого тренера Тедді Атласа The Fight with Teddy Atlas, де дав ексклюзивне інтерв'ю.

У бесіді Олександр розповів про те, як прийшов в бокс, як склалася його аматорська кар'єра, розповів про вплив Тедді Атласа на його кар'єру і згадав поєдинок з канадським вже екс-чемпіоном Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО). До вашої уваги - переклад цієї розмови.

Нагадаємо, що суперник Гвоздика активно готується до бою.

Раніше Зав'ялов сказав, що в українських боксерів немає інстинкту вбивці.

Джерело - Чемпіон.

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