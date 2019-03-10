Потенційний суперник Олександра Гвоздика проведе захист титулу

10 березня, відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBA в напівважкій вазі (до 79,4 кг) між росіянином Дмитром Біволом (15-0, 11 KO) і американцем Джо Смітом-молодшим (24-2, 20 KO).

Орієнтовний початок поєдинку - 6:00 за Києвом.

Бій відбудеться в рамках вечора боксу арені Turning Stone Resort & Casinoв Вероне (штат Нью-Йорк, США).

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Зазначимо, що росіянин є потенційноим суперником нашого Олександра Гвоздика, який також виступає у напіважкій вазі.

Пряму онлайн-трансляцію поєдинку Бівол - Сміт можна подивитися на Чемпіоні.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року Олександр Гвоздик відправив у важкий нокаут Адоніса Стівенсона та став чемпіонм світу WBC.

Джерело - Чемпіон.