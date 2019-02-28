Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби

Одіозний український нападник Артем Мілевський у випуску ютуб-каналу Бомбардир без зайвого сорому відповів на провокаційне запитання свого колеги по брестському Динамо Олександра Нойка на рахунок найсексуальнішої дівчини у своєму житті:

"З якою у мене був секс? Якщо брати Україну, то Кульбаба. Лерон, привіт. Я тебе пам'ятаю. Як (Олександр Яковенко), братан, нічого, все нормально, це таке. Ти ще маленький був, коли у нас все було. Сашка, не ображайся!", - сказав Артем.

Уже кілька років гаряча блондинка в романтичних стосунках з іншим екс-гравцем київського Динамо, а нині футбольним агентом - 31-річним Олександром Яковенком.

Відзначимо, що Валерія Крук у кінці лютого відзначила свій сороковий день народження. Сексапільна телеведуча захоплюється конкурсами фітнес-бікіні в яких кілька разів займала призові місця, також дівчина з задоволенням бере участь у різноманітних телевізійних проектах і фотосесіях і навіть встигла випустити свій кліп.

Нагадаємо, що дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами.

Раніше Азар виконав пенальті у стилі Мілевського.

Джерело - Чемпіон.

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