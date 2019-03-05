Прекрасні українські тенісистки побували на вечірці в Каліфорнії

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і менеджер збірної України Ольга Савчук побували на вечірці Taste of Tennis в готелі Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa перед початком турніру в Індіан-Веллсі.
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На заході також була помічена Еліна Світоліна, яка прийшла з хлопцем Гаелем Монфісом.
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Taste of tennis in Indian Wells 👌🏼 #tennis #indianwells #tasteoftennis #osteopathy
Нагадаємо, що матчі основної сітки змагань в Індіан-Веллсі почнуться 6 березня. Світоліна, Ястремська та Цуренко вже дізналися своїх суперниць в стартовому раунді.
Раніше Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу.
Джерело - Чемпіон.
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