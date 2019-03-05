В американському стилі. У матчі УХЛ сталася масована бійка

Відбувся перший матчі 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між Білим Барсом та харківським Динамо.

Барси всуху впевнено обіграли динамівців. Але не тільки це запам'ятається уболівальникам.

У другому періоді сталася масована бійка в якій взяли участь майже усі учасники гри. Але судді досить швидко запобігли серйозній сутичці.

Актуально: Огляд перших матчів 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

Джерело - Чемпіон.

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