Білий Барс здобув суху перемогу над Динамо в першому матчі чвертьфінальної серії

6 березня серія переїде до Білої Церкви

У Харкові відбувся перший чвертьфінальний поєдинок плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між місцевим МХК Динамо і Білим Барсом.

Хоч перший період поєдинку завершився без закинутих шайб, проте явною перевагою все ж володів Білий Барс, перекидавши своїх харківських опонентів з рахунком 5-1. Варто відзначити впевнену гру голкіперів в створі своїх воріт, які багато в чому рятували команди від пропущених голів.

Результативними атаки стали тільки в другому періоді. Білоцерківці двічі за 15 секунд змогли прошити Тимура Мамедова і заволодіти комфортною перевагою - Артем Гребеник і Богдан Арабов відправили з п'ятака дві фактично ідентичних шайби в ворота противника і зробили рахунок 0:2 на табло.

Третя двадцятихвилинка повністю повторила сценарій першої - період закінчився без закинутих шайб і з явною перевагою білоцерківської команди. "Динамівці" так і не змогли реалізувати свої моменти і подарували Кирилу Кучеру перший "сухар" в поточному розіграші плей-оф.

Нагадаємо, що другий матч чвертьфінальної серії між МХК Динамо і Білим Барсом відбудеться 6 березня о 18:45 в Білій Церкві. Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, чвертьфінал

3 лютого

МХК Динамо - Білий Барс 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10; 0:2 Арабов (Печерських), 30:25;

Джерело - Чемпіон.