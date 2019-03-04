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Огляд перших матчів 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

Сьогодні 16:06 588 0
Дніпро і Білий Барс здобули комфортні перемоги в гостях
Огляд перших матчів 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

2 і 3 березня пройшли перші матчі 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч. Дніпро на класі і без проблем розгромив в столиці Крижаних Вовків. Білий Барс всуху впевнено обіграв в Харкові МХК Динамо.

Крижані Вовки - Дніпро 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Стадія плей-оф відкрилася протистоянням шостої і третьої команд "регулярки": Крижані Вовки на своїй арені приймали херсонський Дніпро. Гості не стали зволікати з питанням про переможця матчу і одразу взялися за справу. Микита Коваленко, Євген Зик і Дмитро Пугачов організували комфортну перевагу для свого клубу - 3:0. У другій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами: Олексій Овчинніков забив у "вовків", а Іван Золотухін у гостей.

Херсонці добили противника в заключному ігровому відрізку. Андрій Жвачкін і двічі Дмитро Пугачов (хет-трик у поєдинку) пробили кіпера господарів і встановили остаточний рахунок 7:1 на користь Дніпра. Тепер "щуки" відправляються в Херсон, де з великою часткою ймовірності оформлять вихід до півфіналу чемпіонату з першої спроби.

МХК Динамо - Білий Барс 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Команди почали поєдинок досить неспішно, перш за все думаючи про захист власних воріт. Неодноразово в гру вступали голкіпери своїх клубів - Тимур Мамедов і Кирило Кучер. Але все-таки перевага гостей була видимою. Підопічні Костянтина Буценка зуміли втілити свою перевагу в закинуті шайби на екваторі матчу. Двічі протягом 15 секунд білоцерківці виявлялися спритнішим біля воріт супротивника: Артем Гребеник і Богдан Арабов забили практично однакові голи.

Білий Барс грав за рахунком, проте володів територіальною перевагою. Як не старалася харківська команда вразити ворота противника, але Кирило Кучер відстояв на нуль і оформив перший шатаут в плей-оф. Барси однією ногою в півфіналі.

Другі матчі 1/4 фіналу пройдуть на цьому тижні. 5 березня о 19:00 Дніпро на херсонській Фаворит-Арені прийме Крижаних Вовків. 6 березня о 18:45 в Білій Церкві зустрінуться Білий Барс і МХК Динамо. Обидва поєдинки в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Динамо, #Вовки, #Дніпро
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