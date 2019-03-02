Холіфілд нокаутував хокеїста Кароліни

У матчі ігрового дня регулярного сезону НХЛ Кароліна Гаррікейнз перемогла на своєму полі Сент-Луїс Блю з рахунком 5:2.

Після матчу на льоду в джерсі Кароліни з'явився легендарний колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд. Він провів поєдинок з нападником Джорданом Мартінуком, який закінчився жартівливим нокаутом гравця з одного удару. Форварду знадобилася допомога партнерів по команді, для того щоб встати з льоду, проте ті просто потягли бідолаху.

Нагадаємо, що тренера Кличка включили до Залу слави боксу.

Раніше Холіфілд назвав сучасний бокс ерою Усика.

Джерело - Чемпіон.

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