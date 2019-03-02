Лень розсмішив усю баскетбольну Америку

Український бігмен Алекс Лень став учасником одного з найкумедніших епізодів ігрового дня в НБА.

Його Аталанта в епічному матчі програла Чикаго в 4-му овертаймі 161:168, а в одному з ключових епізодів поєдинку Лень програв боротьбу і розсмішив баскетбольну Америку.

Атланта програвала 159:162 і була в атаці. Неточний кидок Бермбі після проходу міг виправити українець, але Олексій толком не дотягнувся до м'яча. А коли в боротьбу вступили його суперники, то Лень вирішив допомогти собі ногою.

Було весело, але неефективно.

Джерело - Чемпіон.

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