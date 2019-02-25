Як Мілевський: Азар виконав пенальті паненкою. ВІДЕО

У фіналі Кубку англійської ліги Манчестер Сіті, в серії післяматчевих пенальті, переміг Челсі та здобув почесний трофей.
Лідер Челсі Еден Азар реалізував свою спробу, виконавши легендарну паненку.
Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі
Під час нагородження гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку підняти кубок над головою.
Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.
А напередодні, український боксер Дмитро Митрофанов переміг панамця Джеффрі Росалеса.
Джерело - Чемпіон.
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