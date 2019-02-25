Як Мілевський: Азар виконав пенальті паненкою. ВІДЕО

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У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза

Вчора 23:00 1370
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги
Вчора 21:48 1359
Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії
Вчора 21:30 567
Українець Радівілов виграв золото на етапі Кубка світу
Вчора 12:28 1228 2
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
23.02.2019 23:59 1774
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
23.02.2019 23:00 2480
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
23.02.2019 20:20 4058
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
23.02.2019 14:19 1248
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
23.02.2019 13:26 1834
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
23.02.2019 12:34 2016
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Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.02.2019 23:59 1774
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 20:48 3100
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 17:25 1811
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
23.02.2019 14:57 5188 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.02.2019 13:10 2040
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1541
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2974
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
22.02.2019 12:00 2036
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 961
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 776
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Як Мілевський: Азар виконав пенальті паненкою. ВІДЕО

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Як Мілевський: Азар виконав пенальті паненкою. ВІДЕО

У фіналі Кубку англійської ліги Манчестер Сіті, в серії післяматчевих пенальті, переміг Челсі та здобув почесний трофей.

Лідер Челсі Еден Азар реалізував свою спробу, виконавши легендарну паненку.

  Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі

Під час нагородження гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку підняти кубок над головою.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.

А напередодні, український боксер Дмитро Митрофанов переміг панамця Джеффрі Росалеса.

Джерело - Чемпіон.

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