Як Мілевський: Азар виконав пенальті паненкою. ВІДЕО

У фіналі Кубку англійської ліги Манчестер Сіті, в серії післяматчевих пенальті, переміг Челсі та здобув почесний трофей.

Лідер Челсі Еден Азар реалізував свою спробу, виконавши легендарну паненку.

Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі

Під час нагородження гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку підняти кубок над головою.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.

А напередодні, український боксер Дмитро Митрофанов переміг панамця Джеффрі Росалеса.

Джерело - Чемпіон.

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