Світоліна потренувалася з Мофісом у Дубаї. ВІДЕО

Сьогодні, 21 лютого, українка Еліна Світоліна вийде на центральний корт тенісного комплексу в Дубаї на чвертьфінальний матч проти Карли Суарес-Наварро.

На ранковому тренуванні Еліна працювала зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом, який прилетів в Дубай після відмови від виступу на турнірі в Марселі.

Про стосунки Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса стало відомо на початку року. Відтоді українка ще не перемагала на турнірах WTA, а ось Монфіс в Роттердамі здобув найбільший титул в кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.

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