Світоліна потренувалася з Мофісом у Дубаї. ВІДЕО

Сьогодні, 21 лютого, українка Еліна Світоліна вийде на центральний корт тенісного комплексу в Дубаї на чвертьфінальний матч проти Карли Суарес-Наварро.
На ранковому тренуванні Еліна працювала зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом, який прилетів в Дубай після відмови від виступу на турнірі в Марселі.
🎾 Practice time in Dubai #Svitolina #Monfils #DDFTennis #WTA pic.twitter.com/YZCwA7ErQ6— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) 21 лютого 2019 р.
Про стосунки Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса стало відомо на початку року. Відтоді українка ще не перемагала на турнірах WTA, а ось Монфіс в Роттердамі здобув найбільший титул в кар'єрі.
Джерело - Чемпіон.
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