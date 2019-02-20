У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО

У США в матчі НХЛ трапився інцидент, якиц ледь не призвів до трагедії.

Під час хокейного поєдинку шайба ледь не потрапила в голову коментатору П'єра Макгвайра.

Інцидент стався в матчі між командами Тампа-Бей Лайтнінг і Коламбус Блю Джекетс.

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Як видно на кадрах, після потужного удару одного зі спортсменів шайба пролетіла в лічених сантиметрах від голови журналіста.

Сам чоловік відбувся переляком.

Нагадаємо, що батькові російського хокеїста вистрелили в голову під час матчу сина.

Джерело - Чемпіон.

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