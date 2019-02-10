Батькові російського хокеїста вистрелили в голову під час матчу сина. ВІДЕО

Батькові гравця дитячої команди вистрілили в голову під час матчу в Москві.

Під час матчу дитячих команд (2008 року народження) Північна Зірка - Дмитров в московській спортивній школі №2 між батьками хокеїстів стався конфлікт.

Посварилися два батька гравців Дмитрова. Конфлікт, пов'язаний з бізнесом, існував між чоловіками вже кілька місяців.

Інцидент спровокувала дружина одного з чоловіків. За словами очевидця, її чоловік штовхнув свого опонента і заявив йому:

"Твої годинник цокає. Я тебе замовив! ".

Суперечка, що почалася близько льодового майданчика, продовжився в буфеті, де ображений чоловік дістав травматичний пістолет "Оса" і вистрілив в голову опонента.

Потерпілий впав і втратив багато крові. Куля пішла по дотичній. Голову чоловіки забинтували, потім його доставили в лікарню. Його життю нічого не загрожує.

Той, хто стріляв, здався поліції.

Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве. Он доставлен в больницу Игра команд 2008 года рождения "Северная звезда" - "Дмитров" закончилась стрельбой pic.twitter.com/znevT1DVOH — СЭ Хоккей (@hockey_se) February 9, 2019

Джерело - Чемпіон.