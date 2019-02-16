Російський хокеїст: Коли взаємовідносини Росії з США налагодяться?

Нападник Вашингтон Кепіталз Алєксандр Овєчкін поцікавиться у президента США Дональда Трампа, коли налагодяться взаємини США і Росії.

Про це повідомив сам спортсмен.

Лідер Кепіталз зробить це під час традиційного прийому в Білому домі з нагоди перемоги в Кубку Стенлі:

"Не кожен раз ти потрапляєш у Білий дім, розмовляєш і просто робиш фотографію з президентом США. А спитаю, коли взаємини з Росією налагодяться", - сказав росіянин.

Нагадаємо, що тренера дискваліфікували на два сезони за бійку з суддею.

Раніше легенди спорту показали майстер-клас київським дітлахам.

Джерело - allhockey.ru.