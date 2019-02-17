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Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО

Сьогодні, 17 лютого Василю Ломаченку виповнється 31 рік.

Згадуємо найкращі цитати українського чемпіона. 

Про батька, гроші, дітей та успіх...

Батько

"У кожного висококласного спортсмена повинен бути авторитетний тренер, якому він довіряє на 100 відсотків".

"Я хочу довести, що мій батько - кращий тренер в світі, геній боксу".

"Те, що я роблю - це велика заслуга мого батька і я хочу, щоб в історії залишилася його прізвище. Тому роблю все, щоб бути в історії".

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Діти

"Моїй доньці тільки одне ім'я підходить - Вікторія. Вона - дочка перемоги".

"Я огороджую сина від популярності. На все свій час. Я вважаю, що він повинен зробити все сам".

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Бокс

"Я боксер такого сорту, що довго мариную своє м'ясо, яке повинен з'їсти".

"Якщо ти ступив на ринг, ти повинен закінчити бій".

"Я живу моментом, коли зможу об'єднати пояси і стати абсолютним чемпіоном".

"Моя основна мета - бути в історії. Я хочу вписати своє ім'я і прізвище в історію боксу. Якщо ви через 10 років підете в бар, візьмете пиво зі своїми друзями і почнете розмовляти про бокс, ви повинні згадати моє ім'я. Я хочу асоціюватися з боксом, це моя мета".

"Давним-давно бокс перетворився в бізнес, що мені не подобається. Для мене бокс - це змагання. А я люблю змагатися за життя".

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Гроші

"Гроші - це гроші. Завтра ти можеш втратити гроші, але своє ім'я і свою історію ти ніколи не втратиш".

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Ломаченко, #бокс, #Чемпіон, #гроші
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