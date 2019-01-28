В Іспанії загинув футболіст

Нападник Мартіни де Кудейо Франсіско Кінтана невдало приземлився на газон у матчі регіональної іспанської ліги Кантабрії проти Вальдаліга.

Після падіння футболістові вдалося встати і сказати рефері, що він погано себе почуває, проте через хвилину він знову впав на газон.

Футболісту надали першу медичну допомогу до прибуття лікарів, але це не врятувало йому життя. Лікарі доставили Кінтану в лікарню і намагалися реанімувати, але врятувати життя йому не змогли, повідомляє Mundo Deportivo.

PÉSAME | La RFEF lamenta el fallecimiento de Francisco Cavada, jugador de la Primera Regional cántabra que entró en parada mientras disputaba un partido liguero. El ente federativo desea mostrar sus más sinceras condolencias a familiares y allegados.



Descanse en paz. pic.twitter.com/kMtT5Au6kV — RFEF (@rfef) 27 января 2019 г.

Фрасіско було лише 32 роки.

Нагадаємо, що помер відомий український коментатор.

Раніше з життя пішов відомий український баскеболіст.

Джерело - Чемпіон.