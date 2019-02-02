Страшна травма в Італії стала причиною скасування матчу. ВІДЕО

На першій хвилині матчу чемпіонату італійської Серії В між Лечче і Асколі трапився ігровий епізод, який змусив суддю і обидві команди домовитися про перенесення гри.

Півзахисник Лечче Мануель Скавоне в боротьбі за м'яч зіткнувся головами з нападником Асколі Джакомо Береттою і втратив свідомість.

Після термінової госпіталізації Скавоне прийшов до тями вже в лікарні, де лікарі запевнили, що його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Діагноз - струс мозку.

Рішення про дату і час перегравання буде прийнято пізніше.

Раніше Бондаренко травмувався під час сбору Шахтаря.

Нагадаємо, що Пиварич знову потрапив до лазарету.

Джерело - Чемпіон.

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