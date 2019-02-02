Страшна травма в Італії стала причиною скасування матчу. ВІДЕО

На першій хвилині матчу чемпіонату італійської Серії В між Лечче і Асколі трапився ігровий епізод, який змусив суддю і обидві команди домовитися про перенесення гри.
Півзахисник Лечче Мануель Скавоне в боротьбі за м'яч зіткнувся головами з нападником Асколі Джакомо Береттою і втратив свідомість.
Che botta! 😱😳 #Schiavone #LECASC #LecceAscoli pic.twitter.com/Csd9DKUHVL— Don CRis7iano 🇮🇹🇵🇹 (@FabioCasalucci) 1 февраля 2019 г.
Після термінової госпіталізації Скавоне прийшов до тями вже в лікарні, де лікарі запевнили, що його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Діагноз - струс мозку.
Рішення про дату і час перегравання буде прийнято пізніше.
Раніше Бондаренко травмувався під час сбору Шахтаря.
Нагадаємо, що Пиварич знову потрапив до лазарету.
Джерело - Чемпіон.
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