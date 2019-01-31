Шахтар втратив Бондаренка. ФОТО

Екс-захисник Олександрії Валерій Бондаренко, який взимку перебрався в Донецький Шахтар, травмувався у поєдинку проти данського Хобра.

Про це гірники повідомили в Twitter.

Бондаренка замінив Сергій Болбат, а на його позицію в центр оборони перейшов Матвієнко.

36 – Вместо полчившего травму Бондаренко на поле вышел Болбат.



Матвиенко сместился в центр защиты, Бутко перешел на левый фланг обороны, а Болбат занял место правого защитника. — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 31 січня 2019 р.

Нагадаємо, Шахтар на останній хвилині переграв Хобро.

Джерело - Чемпіон.