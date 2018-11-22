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Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО

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Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО

Сьогодні донецький Олімпік уперше за 17 років провів ребрендинг. Новий логотип викликав як хвилю схвальних викликів, так і хвилю обурень.

Згадаємо десятку найдивніших та найдотепніших емблем українських клубів.

10. Олімпік, Донецьк (стара емблема)

Витончені форми, витримана кольорова гамма, клопітка робота зі шрифтами - це все робота донецьких дизайнерів. Цікаво, де вони зараз?

9. Сталь, Кам'янське

Емблема, яка в черговий раз доводить, що використовувати лого МВС для створення власного - не вихід.

8. Волинь, Луцьк

Кількість символів разом з пробілами - 20

7. Реал Фарма, Одеса

- беремо емблему Таврії

- прибираємо все, що має гарний вигляд

- висвітлюємо кольори

- чіпляємо герб Одеси та прибульця з м'ячем

- дописуємо Фарма і ВУАЛЯ

6. Інгулець

Коли дизайнери дуже люблять мультики.

5. Авангард, Краматорськ

Що з буквою "А"? Навіщо скільки тексту?

4. Нива, Вінниця

Усе ясно і зрозуміло. Дивлячись на емблему виникає відчуття, що її представляють радянські колгоспники.

3. Колос, Ковалівка

Колоски здається навіть ніхто не промальовував, просто вставили фото. 

2. Рух, Винники

Боги шрифтів точно живуть у Винниках. Тут без коментарів.

1. Мир, Горностаївка

Якщо цей логотип показати іноземцю, то він може подумати, що це герб терористичної організації фермерів. Сама назва клубу виконана в стилі Єралаша.

 

Джерело - Чемпіон.

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