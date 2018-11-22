Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО

Сьогодні донецький Олімпік уперше за 17 років провів ребрендинг. Новий логотип викликав як хвилю схвальних викликів, так і хвилю обурень.
Згадаємо десятку найдивніших та найдотепніших емблем українських клубів.
10. Олімпік, Донецьк (стара емблема)
Витончені форми, витримана кольорова гамма, клопітка робота зі шрифтами - це все робота донецьких дизайнерів. Цікаво, де вони зараз?
9. Сталь, Кам'янське
Емблема, яка в черговий раз доводить, що використовувати лого МВС для створення власного - не вихід.
8. Волинь, Луцьк
Кількість символів разом з пробілами - 20
7. Реал Фарма, Одеса
- беремо емблему Таврії
- прибираємо все, що має гарний вигляд
- висвітлюємо кольори
- чіпляємо герб Одеси та прибульця з м'ячем
- дописуємо Фарма і ВУАЛЯ
6. Інгулець
Коли дизайнери дуже люблять мультики.
5. Авангард, Краматорськ
Що з буквою "А"? Навіщо скільки тексту?
4. Нива, Вінниця
Усе ясно і зрозуміло. Дивлячись на емблему виникає відчуття, що її представляють радянські колгоспники.
3. Колос, Ковалівка
Колоски здається навіть ніхто не промальовував, просто вставили фото.
2. Рух, Винники
Боги шрифтів точно живуть у Винниках. Тут без коментарів.
1. Мир, Горностаївка
Якщо цей логотип показати іноземцю, то він може подумати, що це герб терористичної організації фермерів. Сама назва клубу виконана в стилі Єралаша.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua