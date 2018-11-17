Як Циганков ледь не забив найкрасивіший автогол в історії збірної. ВІДЕО

Учора, 16-го листопада збірна України зазнала розгромної поразки від Словаччини.

Наприкінці поєдинку Віктор Циганков ледь не забив у власні ворота.

На 93-й хвилині збірна Словаччини вибігала в контратаку, Циганков повертався назад і вибивав м'яч на кутовий. У підсумку Віктор не розрахував сили і пробив у поперечину.

Вашій увазі відео курйозного моменту за участю "рудого діаманту Динамо"(дивитися з 8:32):

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Нагадаємо, що українська збірна востаннє пропускала чотири голи на Чемпіонаті світу—2006

Джерело - Чемпіон.

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