Українська збірна востаннє пропускала чотири голи на Чемпіонаті світу—2006

Збірна України пропустила 4 голи в офіційному матчі вчетверте в історії.

Перший раз 1995 року в відборі на Євро-1996 у матчі з Хорватією в гостях — 0:4.

Другий — 2001 року в плей-офф відбору на Чемпіонат світу 2002 в грі з Німеччиною на виїзді — 1:4.

Третій — 2006 року на Чемпіонаті світу 2006 під час групового етапу в зустрічі з Іспанією — 0:4.

Вчетверте українці розгромно програли, поступившись на виїзді Словаччині 1:4 у Лізі націй.

Тим часом Бойко — найгірший гравець матчу Словаччина — Україна.

Джерело - Чемпіон.