Словаччина - Україна: головні підсумки матчу Ліги Націй

16-го листопада Україна зазнала розгромної поразки від збірної Словаччини в рамках 5-го туру Ліги Націй.

Чим у першу чергу запам'яталася українському вболівальнику перша поразка збірної в 2018-у?

1. Експеримент Шевченка по зміні ігрової схеми провалився

Шевченко вирішив трохи змінити схему, поставивши Коноплянку на позицію десятки, а Циганков і Борячук грали більше на вістрі атаки. Команда не могла швидко вийти із оборони в атаку, тому моментів було не так багато, як раніше.

2. Молодь не готова змінити лідерів команди

Андрій Шевченко дав шанс ряду молодих гравців, які не змогли проявити себе найкращим чином.

Головною надією на цей матч був Віктор Циганков, який мав замінити травмованого Андрія Ярмоленка. Загалом гравець Динамо провів непоганий матч, однак зробити різницю в результаті йому не вдалося.

Дебютував у цьому матчі і Андрій Борячук. Форвард мав грати більш активно і допомагати півзахисникам у створенні атак, однак зі своєю задачею Борячук не впорався.

Також, розчарував Зінченко. Олександр мав стати лідером команди, однак замість цього брав ініціативу на себе та нерідко обрізався. Зінченко мав кілька хороших моментів і в атаці, однак замість вирішального пасу бив, ще й дуже не влучно.

3. Марлос став незамінним гравцем команди

Після цього матчу стало зрозуміло, що ключовим фактором останніх звитяг нашої збірної став Марлос.

Бразилець є головним гравцем, який створює швидкий перехід від оборони до атаки. Саме Марлос дає нашій збірній в той футбол, в який хоче грати Шевченко.

4. Бойко змарнував свій шанс. Питання про основного кіпера збірної можна знімати

Останнім часом вболівальники просили Шевченка змінити голкіпера в збірній. Андрій Миколайович дав шанс Бойку, але той не виправдав сподівань.

Чотири пропущені голи ще не показник, однак помилка Бойка на 26-й хвилині повернула гру в зовсім інший бік.

Денис став найгіршим гравцем матчу, на жаль, заслужено.

5. Шевченко готовий до експериментів і це чудово

Андрій Шевченко показав, що готовий до експериментів, що вказує на його професіоналізм.

Ми пам'ятаємо, що було зі збірною за часів Фоменка. Грав майже один склад і різноманіття не було зовсім.

Шевченко не зациклюється на одній тактиці та ігровій схемі. Головний тренер збірної дає шанс молодим та постійно проводить якісь ротації.

Помітно, що з приходом Шевченка збірна легко проходить зміну поколінь, а також грає в упевнений атакувальний футбол.

Джерело - Чемпіон.

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