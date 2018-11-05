Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО

Сьогодні 5 листопада найуспішнішому тренеру в історії незалежної України та володарю Золотого м'яча Олегу Блохіну виповнилося 66 років.

За роки своєї кар'єри футболіста Олег Володимирович перетворився на одного з найкращих форвардів в історіії футболу. А багато хто і взагалі називає Блохіна найкращим гравцем за всю історію існування радянської збірної.

Окрім видатних швидкісних показників, Олег володів шаленим дриблінгом. Пропонуємо насолодитися вам найкращими голами у виконанні київського маестро.

Тренерська кар'єра Олега Володимировича була не настільки успішною. З українською збірною Блохін дістався до 1/4 фіналу ЧМ-2006, що стало найвищим досягенням українців в історії.

Нагадаємо, що вчора свій День народження відсвтякував Луїш Фігу.

Крім португальця святкувала і дворазова українська призерка олімпійських ігор.

Джерело - Чемпіон.

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