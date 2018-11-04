Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО

Сьогодні, 4-го листопада свій 46-й день народження святкує легендарний португальський футболіст Луїш Фігу.

Фігу став справжньою легендою світового футболу. Луїш був капітаном Барселони та лідером великого "галактікос".

У 2000-у році він отримав золотий м'яч і закарбував своє ім'я в історії футболу.

Омар Момані підготував чергову карикатуру на честь легендарного португальця.

Вашій увазі шлях Луїша Фігу від хлопака зі Спрортінгу до легенди футболу:

Нагадаємо, будинок Луїша Фігу обікрали на суму в півмільйона євро.

Джерело - Чемпіон.

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