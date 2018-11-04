Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51

Сьогодні, 4-го листопада святкує день народження дворазова олімпійська призерка зі стрільби з лука Олена Садовнича, киянці виповнився 51 рік.

Тренувалася майбутня чемпіонка у спортивному клубі Збройних Сил України.

Свою першу медаль Олена завоювала у 1996-у році на ОІ в Атланті у особистих змаганнях, тоді українці підкорилася бронза. За чотири роки Садовнича виборола срібло в Сіднеї в командних змаганнях.

Нагадаємо, 3-го листопада 51 рік виповнився легендарному українському стрілку.

Також, нещодавно день народження святкував Марадонна.

Джерело - Чемпіон.

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