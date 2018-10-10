Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО

Захисник лісабоснського Спортинга Себастьян Коатес врятував життя голкіперу своєї команди в останньому турі Примейри проти Портимоненсе.

Він відкрив рота голкіперу і засунув туди пальці, щоб той не проковтнув язика.

Нагадаємо, що жахливий фол стався у Першій лізі.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої.

Джерело - Чемпіон.

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