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Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО

Сьогодні 16:32 Phillip Hess 435 0
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО

У п'ятницю ввечері Брайтон і Вест Гем відіграли похмурі 1:0.

Так здавалося, тому що камери Sky Sports пропустили головний момент матчу - суддю, який несе гумовий член.

Легендарний момент помітили фотографи. Здається, рефері Кевін Френд був дуже збентежений і ненавидів вболівальника, який кинув пеніс на поле.

Суддя підняв гумовий член і викинув його за ворота.

Нагадаємо, Вест Гем з Ярмоленком у складі поступився Брайтону.

Джерело - sports.ru.

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