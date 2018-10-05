Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО

У матчі міланського Інтера і ПСВ стався випадок, який став повторюватися занадто часто.

Півзахисник неро-адзуррі Маттео Політано озирнувся по сторонам і побачив, як у рефері з трибун летить пластикова тара з пивом. Суддя Мілорад Мажич зорієнтувався і пригнувся, а Політан виставив руку і легко зловив тару.

Пісоя "подвигу" Маттео запропонував пивко арбітру, а ще побачив, як трибуни стадіону Філіпс аплодують йому.

У тому матчі Інтер вирвав перемогу у нідерландців.

До цього схожим вчинком відзначився гравець в чемпіонаті Шотландії.

Джерело - Чемпіон.

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