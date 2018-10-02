Футболіст випив пива зі стакана, який кинули з трибун. ВІДЕО

Капітан шведського Гаммарбю Кеннеді своєрідно відсвяткував гол у ворота Гетеборга (3: 0) в матчі 24-го туру чемпіонату Швеції.

Після того, як футболіст вразив ворота суперника, він побіг святкувати до трибуни, з якої до нього прилетів неповний келих із пивом. Кеннеді не розгубився: зловив його і допив.

У 24-х турах Гаммарбю набрав 47 очок і розташовується на третьому місці в турнірній таблиці.

Kennedy sätter alltså en frispark i krysset från 29 meter och fångar sedan en inkastad ölmugg i farten och tar en segerklunk. Proffs. pic.twitter.com/fECVVj4Y4T — Mikael Kudrén (@kudden) 1 октября 2018 г.

Раніше повідомлялося, що у Чемпіоншипі був забитий черговий неймовірний гол.

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Джерело - Чемпіон.

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