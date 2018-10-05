Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram

Український боксер Василь Ломаченко продовжує залишатися найпопулярнішим українським спортсменом в Instagram.
Про це повідомляє відоме маркетингове агенство Aredi.
На жовтень місяць Ломаченко має понад мільйон підписників.
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Слід зазначити, що Олександр Усик піднявся на дві сходинки та наразі є третім за популярністю спортсменом України.
У свою чергу, футболіст Євген Коноплянка та тенісистка Еліна Світоліна втратили по одній позиції та знаходяться на 4-й та 5-й сходинках відповідно.
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Але головною особливістю жовтневого рейтингу є стрімке просування вгору дзюдоїстки Дар'ї Білодід і баскетболіста Святослава Михайлюка.
Білод піднялася одразу на 12 позицій і наразі замикає топ-10.
Михайлюк же посідає 9-е місце, що на 7 пунктів краще вересневого рейтингу.
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Досить несподівано першу десятку покинули український борець Жан Беленюк і легендарна Ольга Харлан, які є одними з найактивніших українських спортсменів в соц.мережі.
Джерело - aredi.agency.
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