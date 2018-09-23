Усика нагородили діамантовим поясом WBO. ВІДЕО

Олександру Усику вручили діамантовий чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації.
Про це повідомляє lomus_17 у Instagram.
Українського боксера нагородили поясом у Лондоні, де він побував на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним.
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Нагадаємо, Олександр Усик провів на Вемблі першу дуель поглядів із британцем Тоні Белью.
Після перемоги Ентоні Джошуа, зустрівся поглядами з Усиком, який найближчим часом може стати його суперником.
Джерело - lomus_17 у Instagram.