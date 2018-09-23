Усика нагородили діамантовим поясом WBO. ВІДЕО

Олександру Усику вручили діамантовий чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації.

Про це повідомляє lomus_17 у Instagram.

Українського боксера нагородили поясом у Лондоні, де він побував на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥Limited idition🔥 Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 22 Сен 2018 в 10:51 PDT

Нагадаємо, Олександр Усик провів на Вемблі першу дуель поглядів із британцем Тоні Белью.

Після перемоги Ентоні Джошуа, зустрівся поглядами з Усиком, який найближчим часом може стати його суперником.

Джерело - lomus_17 у Instagram.