Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО

В офіційному магазині московського Спартака продається банний набір "Портфель". Капці, шапку, рукавицю і рушник складають в портфель для походів у лазню.
Про це повідомляє sports.ru.
На тижні з'явилося два відео з капітаном Спартака в лазні. Дівчина з камерою (дружина Дениса) намагається увійти в баню, Глушаков тримає двері і не пускає.
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Потім Денис відходить, в кадрі з'являється дівчина, яку автор називає "ось вона, повія його".
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У Глушакова много проблем: видео в бане сняла жена, теперь они разводятся. Коротко о главном скандале недели
Нагадаємо, ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні.
Також, Спартак безславно програв у Відні.
Джерело - champion.com.ua.
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