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Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО

Сьогодні 08:30 Phillip Hess 490 0
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО

В офіційному магазині московського Спартака продається банний набір "Портфель". Капці, шапку, рукавицю і рушник складають в портфель для походів у лазню.

Про це повідомляє sports.ru.

На тижні з'явилося два відео з капітаном Спартака в лазні. Дівчина з камерою (дружина Дениса) намагається увійти в баню, Глушаков тримає двері і не пускає.

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Потім Денис відходить, в кадрі з'являється дівчина, яку автор називає "ось вона, повія його".

 
 
 
 
 
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У Глушакова много проблем: видео в бане сняла жена, теперь они разводятся. Коротко о главном скандале недели

Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Нагадаємо, ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні.

Також, Спартак безславно програв у Відні. 

Джерело - champion.com.ua.

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